شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من شهرين بعد بيانات التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين، مدعومة بتراجع الدولار بعد صدور بيانات التضخم الأميركية المتوافقة مع التوقعات، ما عزز رهانات المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر.

وصعد الذهب الفوري بنحو 1% إلى 4,409.06 دولار للأوقية، متجاوزاً المتوسط المتحرك لـ100 يوم، الذي يبلغ حالياً 4,387.28 دولار. وكان المعدن النفيس قد سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 5 يونيو.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% إلى 4,470.30 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي بشكل طفيف، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

التضخم في أمريكا

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال يوليو، ما أضعف مبررات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

وبات المتداولون يسعرون حاليًا احتمالًا يبلغ 55% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في سبتمبر، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية (CME)، بعدما كانت التوقعات قبل صدور البيانات منقسمة تقريبًا بالتساوي بين رفع الفائدة وتثبيتها.

واستحوذت البيانات الاقتصادية، ولا سيما أرقام التضخم، على اهتمام متزايد، مع تسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط في زيادة رهانات رفع الفائدة، في وقت حافظ فيه رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش على توجيهات مستقبلية محدودة بشأن مسار السياسة النقدية.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لـ«سي إم إي»، يسعّر المتداولون حالياً احتمالاً يبلغ نحو 40% لرفع الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، انخفاضاً من 46% قبل صدور بيانات التضخم.

وكان الفيدرالي قد أبقى في 29 يوليو سعر الفائدة الأساسي دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، رغم اعتراض ثلاثة من أصل 12 عضواً يحق لهم التصويت، حيث فضلوا رفع الفائدة.

وعادةً ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص جاذبية الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.

مخاطر الشرق الأوسط تحدد مسار الذهب

تتجه أنظار المستثمرين الآن إلى مؤشر أسعار المنتجين الأميركي (PPI)، المقرر صدوره يوم الخميس، بحثاً عن مؤشرات إضافية حول مسار التضخم والسياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة والحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن عن هجمات منفصلة على سفن في المنطقة يوم الثلاثاء، في وقت تراجعت فيه الآمال بشأن التوصل إلى نهاية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران.