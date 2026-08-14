شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره بفعل ضعف توقعات الطلب وخام برنت يهبط بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس، منهية موجة مكاسب استمرت أسبوعاً، مع تركيز المستثمرين على مؤشرات ضعف الطلب العالمي والارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية.

وقلصت العقود الآجلة لخام برنت والخام الأميركي خسائرها بعدما كانت قد تراجعت بأكثر من 3.5% في وقت سابق من الجلسة، عقب تقارير أفادت بأن الحوثيين في اليمن استهدفوا بطائرات مسيّرة مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية، ما جدد المخاوف من اضطرابات الإمدادات في سوق عالمية تعاني بالفعل ضيقاً في المعروض.

وفي ختام لجلسة، أنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات الخميس منخفضة 1.91 دولار، أو 2.15%، عند 87.07 دولار للبرميل، لتتوقف بذلك موجة صعود استمرت ست جلسات متتالية. كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي (WTI) منخفضاً 2.02 دولار، أو 2.4%، عند 81.25 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع على مدى خمس جلسات.

المخزونات الأمريكية

وركز المستثمرون على بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة يوم الأربعاء، والتي أظهرت أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة أسبوعية لها منذ يناير 2023، مع تراجع الصادرات.

وأظهرت تلك البيانات ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، وهو أعلى مستوى لها منذ 5 يونيو، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

توقعات الطلب

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 إلى 580 ألف برميل يومياً، وفقاً لتقريرها الشهري عن سوق النفط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أيضاً إنها تتوقع انكماش الاستهلاك بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً هذا العام، مقارنة بتوقعاتها السابقة بانخفاض قدره مليون برميل يومياً، مع تضرر الطلب من ارتفاع الأسعار وتقييد الإمدادات بسبب الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران.

لكن الأسعار تعرضت لضغوط إضافية بعد تقرير لوكالة أنباء «سبأ» التي يديرها الحوثيون في اليمن، أفاد بأن الجماعة هاجمت يوم الخميس مصفاة تابعة لشركة أرامكو في جازان بالسعودية باستخدام طائرتين مسيّرتين.

وأدت أنباء الهجمات إلى ارتفاع فوارق أسعار الديزل إلى أعلى مستوى على الإطلاق. ووفقاً لموقع شركة أرامكو السعودية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة جازان 250 ألف برميل يومياً من الديزل منخفض الكبريت للغاية.

وقال مصدر عسكري حوثي إن الهجوم جاء رداً على ما وصفته الجماعة بانتهاكات سعودية للمجال الجوي والسيادة اليمنية في محافظتي صعدة وحجة. ولم تصدر السعودية تعليقاً فورياً على التقرير.

مضيق هرمز

واصلت اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأسود دعم أسعار النفط، في ظل تبادل الولايات المتحدة وإيران تصريحات متناقضة بشأن مضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وقال الرئيس الذي عُيّن حديثاً لقوات الباسيج شبه العسكرية في إيران يوم الخميس إن المضيق "يخضع لسيطرة وإدارة إيران"، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تملك "السيطرة الكاملة" على الممر المائي.

ولا تزال إيران والولايات المتحدة على خلاف بشأن الجهود الرامية إلى التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في الخليج، وفقاً لما ذكره مصدر إيراني رفيع المستوى، قال إنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو، وتحديد إطار زمني لتنفيذه.

وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث يوم الخميس إن الجيش الأميركي يستطيع الإبقاء على حصار الموانئ الإيرانية طالما كان ذلك ضرورياً.

وواصل المتعاملون تقييم حجم الاضطرابات، بعدما قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن نحو 9 ملايين برميل يومياً من النفط كانت تمر عبر المضيق أسبوعياً، بينما أظهرت بيانات الشحن أن عدد السفن التي عبرت المضيق، باستثناء سفن الحاويات، انخفض إلى خمس سفن يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وقبل الحرب، كانت تمر عبر هذا الممر المائي الحيوي ما بين 125 و140 سفينة يومياً.