شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل فوق مستوى دولار واحد لكنه يميل إلى التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ «الريبل» (XRP)، المرتبط بشركة «ريبل» (Ripple)، على نظرة هبوطية، رغم تداوله فوق مستوى الدعم الفوري البالغ 1.00 دولار يوم الخميس وذلك في ظل استمرار التوترات بالشرق الأوسط وتقييم بيانات التضخم الأمريكية.

واستمرت العملة الرقمية المستخدمة في التحويلات في التراجع بشكل مطرد من أعلى مستوى سجلته في يوليو عند 1.18 دولار، في مؤشر على تراجع الطلب وغياب المحفزات القادرة على دعم التعافي.

ويظل الحفاظ على التداول فوق منطقة الطلب عند 1.00 دولار أمراً بالغ الأهمية لتعافي «إكس آر بي». وإلا فقد تتزايد عمليات البيع في ظل استنفاد قوة المشترين، ما قد يدفع الخسائر إلى مستويات أدنى بكثير من منطقة دولار واحد.

الريبل يتحرك في نطاق ضيق وسط فتور نشاط صناديق «ETF»

لا تزال صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لـ« الريبل » (ETF) المدرجة في الولايات المتحدة ضعيفة الأداء، في ظل استمرار فتور نشاط التداول من الجمعة الماضية وحتى الأربعاء.

ويبرز غياب المشاركة المؤسسية حالة التشاؤم الراسخة التي تضغط على سوق العملات المشفرة بشكل عام، كما يقلل من توقعات حدوث تعافٍ على المدى القريب.

وعلى الرغم من ذلك، استقرت التدفقات التراكمية إلى الصناديق عند 1.51 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 939 مليون دولار، وهو ما يشير إلى استمرار الثقة طويلة الأجل في « الريبل ».

وظلت شهية المستثمرين الأفراد مستقرة في سوق المشتقات، إذ بلغ إجمالي العقود الآجلة المفتوحة (Open Interest) للعقود الدائمة في « الريبل » متوسط 2.66 مليار وحدة يوم الخميس، بانخفاض طفيف عن 2.67 مليار وحدة في اليوم السابق.

وعلى الرغم من ارتفاع نشاط المستثمرين الأفراد تدريجياً من مستوى 2.12 مليار وحدة في 12 أغسطس، فإنه لم يكن كافياً لتعويض موجة البيع التي شهدها سوق « الريبل » على نطاق أوسع.

ومع ذلك، يشير استمرار الطلب في سوق المشتقات إلى أن المستثمرين الأفراد ما زالوا يحتفظون بتوقعات إيجابية بشأن آفاق « الريبل » على المدى الطويل.

بيانات التضخم الأمريكية

واستقر مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي دون تغيير في يوليو، إذ عوّض انخفاض أسعار السلع ارتفاع تكاليف الخدمات، في إشارة إلى أن ضغوط التضخم قد تستمر.

وجاءت هذه البيانات بعد تقرير أسعار المستهلكين الصادر يوم الأربعاء، والذي أظهر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 3.4% خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يوليو، انخفاضاً من 3.5% في يونيو، وبما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 34% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، انخفاضاً من 40% مباشرة بعد صدور بيانات أسعار المنتجين.

ومن غير المرجح أن يشعر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالحاجة الملحة إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعد تباطؤ التضخم للشهر الثاني على التوالي.

لكن بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أكدت يوم الأربعاء مجدداً الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة «الآن».