أبوظبي ترسخ ريادتها في «زراعة الأعضاء»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، تحتفي دائرة الصحة - أبوظبي بالأثر الذي أحدثه التبرع بالأعضاء في حياة أكثر من 2150 مريضاً استفادوا من عمليات زراعة الأعضاء في الإمارة منذ إطلاق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» عام 2017 وحتى يونيو 2026، بما أسهم في منحهم فرصاً جديدة للحياة وتحسين صحتهم وجودة حياتهم.

ومنذ إطلاق البرنامج، رسّخت أبوظبي ريادتها في مجال زراعة الأعضاء عالمياً، حيث نجحت منظومة الرعاية المتقدمة التي تحتضنها في إجراء عمليات معقدة تُعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، مواصلة تحقيق معدلات نجاح في زراعة الأعضاء تنافس أعلى المعايير الدولية، بما يعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية المتخصصة والتميُّز الطبي.

وخلال عام 2025 وحده، أُجريت 631 عملية زراعة أعضاء في مختلف أنحاء الإمارة، مقارنة بـ 290 أجريت في عام 2024، بزيادة بلغت نحو 118 %.

ويعكس هذا الإنجاز منظومة زراعة الأعضاء المتكاملة في أبوظبي، التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والمنشآت الصحية المجهزة بأحدث التقنيات، والكفاءات الطبية عالمية المستوى، والابتكارات الرائدة والتعاون الدولي، والتي توفّر مجتمعةً أعلى معايير التميُّز للرعاية المتخصصة في مجال زراعة الأعضاء.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «وراء كل عملية زراعة للأعضاء إنسان ينتظر فرصة جديدة في الحياة، وأسرة تتمسك بالأمل، ومتبرع بالأعضاء ساهم بعطائه الاستثنائي في منح الآخرين فرصة للحياة ومستقبلاً أكثر صحة. ونواصل تعزيز منظومة زراعة الأعضاء المتكاملة في الإمارة، لتقديم أعلى مستويات الرعاية، وتسخير أحدث التقنيات واحتضان أفضل الخبرات العالمية، لخدمة مجتمعنا وتحسين جودة حياة المرضى».

كليفلاند كلينك أبوظبي

وفي صميم منظومة زراعة الأعضاء المتكاملة في الإمارة، يأتي مركز التميُّز لزراعة الأعضاء المتعددة، مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، المعتمد من دائرة الصحة - أبوظبي، بوصفه أول مركز لزراعة الأعضاء المتعددة في الدولة.

ويواصل تقديم البرنامج الوحيد في الإمارات لزراعة القلب والرئة، إلى جانب توفير وحدة عناية مركزة متخصصة في زراعة الأعضاء، بما يعزز دوره المحوري في تطوير طب زراعة الأعضاء في الدولة.

كما أصبح كليفلاند كلينك أبوظبي واحداً من خمسة مراكز فقط على مستوى العالم- والأول في الدولة- نجحت في إجراء زراعة رئة باستخدام الروبوت، إضافة إلى إجرائه أول عملية مشتركة لزراعة القلب والرئتين معاً محلياً.

كما تسهم مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لـ«صحة»، ومدينة برجيل الطبية، ومدينة شخبوط الطبية، بخبرات متخصصة تعزز منظومة زراعة الأعضاء المتكاملة في أبوظبي، وتوسع قدرات الإمارة على تقديم الرعاية المتخصصة والمتميزة في هذا المجال.

ودعماً للتطور المستمر لمنظومة زراعة الأعضاء المتكاملة في الإمارة، أبرمت دائرة الصحة - أبوظبي، على مر السنوات، شراكات استراتيجية مع نخبة من المؤسسات العالمية الرائدة، بهدف تعزيز التميُّز السريري، وتبادل أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتشمل هذه الشراكات التعاون مع معهد التبرع وزراعة الأعضاء في إسبانيا (DTI) لتعزيز برامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وتطوير زراعة الكبد، إلى جانب التعاون مع برامج رائدة لزراعة الأعضاء في الولايات المتحدة والشراكة مع الشبكة المتحدة لمشاركة الأعضاء (UNOS) لمواصلة تطوير معايير زراعة الكلى، وقد أسهمت هذه الشراكات في تطوير مبادرات نوعية تسهم في إتاحة وصول المرضى لمزيد من الخدمات والمسارات العلاجية، ومنها إتاحة التبرع بالأنسجة والتبرع بالأعضاء بعد الوفاة الناتجة عن توقف الدورة الدموية (DCD).

وإلى جانب بناء القدرات، تعزز دائرة الصحة - أبوظبي أيضاً برامج تبادل الأعضاء مع كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، حيث تبادلت الدول الثلاث حتى اليوم أكثر من 550 عضواً، ما أسهم في إنقاذ حياة المزيد من المرضى الذين يعانون حالات طبية معقدة.

منظومة وطنية متكاملة

ويُعد البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع، منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز جهود التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وفق أعلى المعايير العالمية. ويهدف البرنامج إلى تنظيم عمليات التبرع والزراعة، وتوفير رعاية متكاملة للمرضى، والارتقاء بصحة وسلامة وجودة حياة أفراد المجتمع.

وفي اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، تتقدم دائرة الصحة - أبوظبي بخالص التقدير والامتنان لأسر المتبرعين، الذين يجسد عطاؤهم إرثاً مستداماً من الأمل، وللمستشفيات وفرق الرعاية الصحية المشاركة في عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، والتي تسهم بخبراتها في إنجاح هذه الجهود، وللبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» وشركائه، تقديراً لجهودهم المتواصلة في ترسيخ ثقافة العطاء والتميُّز في مجال التبرع وزراعة الأعضاء على مستوى الدولة.

للتسجيل كمتبرع بالأعضاء والمساهمة في هذه المهمة النبيلة، يرجى زيارة: https://www.doh.gov.ae/en/organ-donation