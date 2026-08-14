«طرق دبي» تفتتح اليوم جسراً بطول 500 متر

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، جسراً بطول 500 متر، وسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي ومباني «ون سنترال»، باتجاه تقاطع شارع المستقبل مع شارع قصر زعبيل، ويسهم في خفض زمن الرحلة من مركز دبي التجاري العالمي خلال الفعاليات الكبرى إلى دقيقتين.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن المشروع جزء من مشروع متكامل يشمل أيضاً تطوير دوار المركز التجاري، الذي يشهد تقدماً متسارعاً في مراحل التنفيذ، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 85%، وتم افتتاح عدد من الجسور، وإن الهيئة ستفتتح في نهاية أغسطس الجاري، جسراً يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ راشد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، وفي أكتوبر المُقبل الجسر الأخير من المشروع، الذي يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع المجلس باتجاه شارع الثاني من ديسمبر.