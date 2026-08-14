«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفيري هولندا وليتوانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، نسخة من أوراق اعتماد إيرنيستاس ميتسوكوس، سفيراً لجمهورية ليتوانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمنّى للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية ليتوانيا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أشاد السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، معرباً عن تطّلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

وتسلّم سيف عبدالله الشامسي، نسخة من أوراق اعتماد، إميل فريدريك دى بونت، سفيراً لمملكة هولندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمنّى للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله.

من جانبه، أشاد السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.