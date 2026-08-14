شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وإس آند بي 500 يسجل مستوى قياسياً جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم في وول ستريت خلال تداولات اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا الكبرى، بعدما عززت بيانات أسعار المنتجين الهادئة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في سبتمبر.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.65% لينهي الجلسة عند 7,798.99 نقطة، متجاوزاً أعلى مستوى إغلاق قياسي سجله يوم الجمعة الماضي.

كما صعد مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.81% إلى 26,803.03 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.13% إلى 53,839.99 نقطة.

وارتفع «إس آند بي 500» بنحو 14% منذ بداية عام 2026، بينما صعد «ناسداك» بنحو 15%.

أسهم التكنولوجيا

وقفزت أسهم شركات تصنيع رقائق الذاكرة سانديسك وميكرون تكنولوجي بنسبة 13.7% و4.2% على التوالي، فيما ارتفع سهم مايكروسوفت بنحو 1%، وصعد سهم ميتا بلاتفورمز بنسبة 2.8%.

وتراجع سهم شركة الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي كور ويف بنسبة 1.3%، بعدما قفز 19% في الجلسة السابقة عقب رفع الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي.

وساهمت التوقعات القوية التي أعلنتها خلال الأسابيع الأخيرة شركات، من بينها مايكروسوفت وأمازون، في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق الضخم على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، هبط سهم سيسكو سيستمز بنسبة 8.4%، بعدما لم ينجح توقع الشركة المتفائل للإيرادات في تلبية توقعات المستثمرين المرتفعة.

تراجع رهانات رفع الفائدة يدعم الأسهم

لا تزال إيران والولايات المتحدة على خلاف بشأن الجهود الرامية إلى التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في إيران، وفقاً لمصدر إيراني رفيع المستوى، في وقت ظل فيه المرور عبر مضيق هرمز الحيوي منخفضاً بشدة.

وأظهرت بيانات جديدة أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة استقرت دون تغيير في يوليو، مع انخفاض أسعار السلع مقابل ارتفاع محدود في تكاليف الخدمات. كما ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بصورة معتدلة الأسبوع الماضي، بما يشير إلى استقرار سوق العمل.

ويتوقع المتعاملون حالياً بنسبة 63% أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الشهر المقبل، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.