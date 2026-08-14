الدولار الكندي يستقر بعد بيانات أمريكية هادئة للتضخم

استقر الدولار الكندي قرب أعلى مستوى له في شهرين بينما تراجعت عوائد السندات الكندية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات تراجع ضغوط التضخم في الولايات المتحدة، وفي أعقاب تأكيد مصدر بالحكومة الكندية أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تسير بشكل جيد.

وانخفض عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.1 نقطة أساس إلى 3.621%، متتبعاً تحركات سندات الخزانة الأميركية. وكان العائد قد سجل أعلى مستوى له في عامين عند 3.755% يوم الثلاثاء، بعدما أشارت بيانات الوظائف والناتج المحلي الإجمالي الأخيرة إلى تعافي الاقتصاد المحلي.

تراجع ضغوط التضخم الأميركية

استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يوليو، مع انخفاض أسعار السلع وارتفاع تكلفة الخدمات بشكل طفيف، بينما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 4.7% من 5.5% في يونيو، ما عزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر المقبل.

وقال كولين تشيزينسكي، كبير استراتيجيي السوق في شركة «إس آي إيه ويلث مانجمنت»، في مذكرة: «أظهر التقرير أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة، لكنها تراجعت خلال الشهر».

واستقر الدولار الكندي تقريباً عند 1.3935 دولار كندي لكل دولار أميركي، بما يعادل 71.76 سنتاً أميركياً، بعدما تحرك في نطاق بين 1.3930 و1.3958. وكان الدولار الكندي قد سجل يوم الأربعاء أقوى مستوى له خلال تعاملات اليوم منذ 10 يونيو عند 1.3905 مقابل الدولار الأميركي.

وقال مصدر بالحكومة الكندية مطلع بشكل مباشر على المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة إن المحادثات تتقدم بشكل جيد، مضيفاً أن واشنطن ترغب أيضاً في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي الجديد للتعريفات الجمركية الأميركية في 19 أغسطس.

وتراجع سعر النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 2.2% إلى 81.44 دولار للبرميل، في ظل تنافس مؤشرات ضعف الطلب العالمي مع تجدد المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات.

ويشعر المستثمرون حول العالم بالقلق من أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تفاقم توقعات التضخم.