الذهب ينخفض بأكثر من 1% بعد بلوغه أعلى مستوى في شهرين عقب بيانات التضخم

تراجع الذهب بأكثر من 1% خلال تداولات اليوم الخميس، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد صعود الأسعار إلى أعلى مستوى في شهرين، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت متوافقة مع التوقعات، ما حدّ من توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% إلى 4405.60 دولار للأوقية في تمام الساعة 20:25 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 5 يونيو عند 4,449.39 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 4,423.60 دولار.

بيانات التضخم الأمريكية

واستقر مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي دون تغيير في يوليو، إذ عوّض انخفاض أسعار السلع ارتفاع تكاليف الخدمات، في إشارة إلى أن ضغوط التضخم قد تستمر.

وجاءت هذه البيانات بعد تقرير أسعار المستهلكين الصادر يوم الأربعاء، والذي أظهر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 3.4% خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يوليو، انخفاضاً من 3.5% في يونيو، وبما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 34% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، انخفاضاً من 40% مباشرة بعد صدور بيانات أسعار المنتجين.

ومن غير المرجح أن يشعر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالحاجة الملحة إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعد تباطؤ التضخم للشهر الثاني على التوالي.

لكن بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أكدت يوم الأربعاء مجدداً الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة «الآن».