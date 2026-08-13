ناسداك و إس آند بي 500 يغلقان على ارتفاع مع تفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي

أنهى مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك تعاملات الأربعاء على ارتفاع، بدعم من النتائج الفصلية القوية لشركة كور ويف وغيرها من شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فيما عززت بيانات التضخم المعتدلة الرهانات على إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.26% إلى 7,748.50 نقطة، ليحقق مكاسب بنحو 13% منذ بداية عام 2026.

كما صعد ناسداك 0.54% إلى 26,588.49 نقطة، بينما تراجع داو جونز الصناعي 0.04% إلى 53,770.27 نقطة.

أسهم الذكاء الاصطناعي

وقفز سهم كور ويف 19% بعدما رفعت شركة الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي توقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي وتجاوزت تقديرات الأرباح للربع الثاني.

كما ارتفعت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات، إذ صعد سهم آيرن بنحو 10%، وارتفع سهم أبلايد ديجيتال 4.9%. وقفز سهم شركة مراكز البيانات نيبيوس غروب 34% بعد إعلان نتائج فصلية تجاوزت التوقعات.

وصعد سهم سوبر مايكرو كمبيوتر 19% بعد أن توقعت شركة تصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي إيرادات مالية لعام 2027 تتجاوز توقعات وول ستريت.

كما ارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق، بقيادة إنفيديا التي صعد سهمها 3%، وميكرون تكنولوجي الذي ارتفع 4.9%. وصعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنحو 2.5%، لكنه لا يزال منخفضاً بنحو 15% عن أعلى إغلاق قياسي سجله في 22 يونيو.

الأسواق تزيد رهانات تثبيت الفائدة بعد بيانات التضخم

وأظهرت بيانات حكومية أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف للغاية في يوليو، مع انخفاض أسعار البنزين للشهر الثاني على التوالي، بينما ظل التضخم الأساسي تحت السيطرة، ما قلل مجدداً من توقعات رفع الفائدة الشهر المقبل.

يسعّر المتداولون حالياً احتمالاً يبلغ 62% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال سبتمبر، وفق أداة «CME FedWatch»، بعدما كانت الرهانات قبل صدور بيانات التضخم متقاربة بين رفع الفائدة والإبقاء عليها دون تغيير.

وفي الوقت نفسه، ظل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران متقلباً، إذ قال مصدر إيراني رفيع المستوى إنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو وتحديد إطار زمني لتنفيذه، بينما استمرت الهجمات على سفن الشحن.