الاقتصاد

سعر سهم ثمار (4160) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 13-08-2026

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سعر سهم ثمار (4160) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 03:19 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

قفز سعر سهم شركة ثمار التنمية القابضة (4160) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، خاصة وقد جاء هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ما يمهد الطريق أمام السهم لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 33.60 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 39.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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