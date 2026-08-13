سعر سهم جاز (4146) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 13-08-2025

عزز سعر سهم جاز (4146) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم من استقرار وهيمنة هذا المسار، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليلامس السهم بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة من السهم للتخلص من ضغطه السلبي ما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 15.10 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي