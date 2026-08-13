سعر سهم الأسماك (6050) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 13-08-2026

قفز سهم الشركة السعودية للأسماك (6050) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي جاءت مصحوبة بزيادة كبيرة في احجام التداول، في إشارة إلى دخول زخم إيجابي جديد حول السهم قد يدفعه لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وفي ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 56.50 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 75.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد