عمومية قو للاتصالات السعودية تعقد اجتماعها 2 سبتمبر لمناقشة توزيعات الأرباح

تعقد شركة اتحاد قو للاتصالات (قو للاتصالات)، اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 2 سبتمبر 2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2026م.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 11.9 مليون ريال، بواقع 0.35 ريال للسهم، تمثل 3.5% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من تاريخ 16 سبتمبر 2026م.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تعديل المادة 4 من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة، إلى جانب تعديل سياسة توزيع أرباح الأسهم.

وتناقش الجمعية العامة خلال الاجتماع تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026م، وتعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين، والاطلاع على باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكشفت نتائج شركة قو للاتصالات، بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 مارس 2026، ارتفاع صافي الأرباح إلى 259 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 220 مليون ريال للعام المالي السابق، بارتفاع نسبته 17.73%.