النفط يرتفع بأكثر من 1% مع تأكيد إيران عدم فتح مضيق هرمز قبل تلبية شروطها

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بعدما قال مسؤول إيراني بارز إن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه قبل أن تستجيب واشنطن لشروط طهران.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.3% لتغلق عند 83.20 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.36% لتغلق عند 88.91 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6% منذ بداية الأسبوع، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح بزيادة حركة السفن عبر مضيق هرمز.

تعنت إيراني

وطالب محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الولايات المتحدة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، باعتبار ذلك شرطاً لإعادة فتح مضيق هرمز.

وكان سوق النفط يقيّم إشارات متضاربة يوم الثلاثاء بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق.

يأتي ذلك بعد تصريحات وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف بأن الأمور تتجه مجدداً نحو ترتيب للسلام أو اتفاق.

وكانت إسلام آباد قد توسطت في الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو، والذي انهار سريعاً وأدى إلى تجدد القتال في منطقة مضيق هرمز.

وصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته خلال هذا الأسبوع، مطالباً إيران بدفع تعويضات للولايات المتحدة.

وظلت حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز منخفضة للغاية يوم الاثنين، إذ عبر المضيق ثماني سفن فقط، وفقاً لبيانات شركة Kpler المتخصصة في معلومات التجارة. وقبل الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، كانت أكثر من 130 سفينة تعبر المضيق.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يوم الثلاثاء إن صادرات النفط عبر مضيق هرمز بلغت متوسطاً متحركاً لمدة سبعة أيام قدره 9 ملايين برميل يومياً، بفضل الدعم العسكري الأمريكي.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي إلى أقل من 300 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة عقود، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الصادرة يوم الاثنين.