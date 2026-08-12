سعر سهم ديوا (DEWA) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 12-08-2026

تراجع سعر سهم ديوا (DEWA) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليرتكز السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.67 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.92 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد