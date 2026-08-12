سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستقر على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 12-08-2026

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على مكاسب حذرة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، والتي نجح خلالها تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه استطاع تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لنلاحظ حالياً بدء ظهور تقاطع سلبي بتلك المؤشرات، في إشارة قوية على تلاشى الزخم الإيجابي حول السعر والذي قد يقوده لمعاودة الهبوط، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير.