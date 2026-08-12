شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستقر على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 12-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-12 01:32 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12
يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على مكاسب حذرة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، والتي نجح خلالها تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه استطاع تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لنلاحظ حالياً بدء ظهور تقاطع سلبي بتلك المؤشرات، في إشارة قوية على تلاشى الزخم الإيجابي حول السعر والذي قد يقوده لمعاودة الهبوط، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير.