سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر علامات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 12-08-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المدى ا للحظي، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لوجود ضغط إيجابي متواصل نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج بتصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك الارتفاعات.