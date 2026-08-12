سعر سهم مصرف عجمان (AJMANBANK) يعاود الهبوط – توقعات اليوم – 12-08-2026

تراجع سعر سهم مصرف عجمان (AJMANBANK) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تضاعف من الضغوط السلبية حول السهم وتقلص من فرص تعافيه على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من جديد بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.41 درهم، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 1.33 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط