كولومبيا تعلن اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان السوري

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت كولومبيا، اليوم الإثنين، 10 أغسطس 2026، اعترافها بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر في تعليق على القرار: «أتقدم بالشكر لكولومبيا ولصديقي العزيز رئيس كولومبيا لا إسبرييّا على قراره التاريخي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان».

وأضاف: «سأواصل العمل من أجل أن تنضم المزيد من الدول إلى الولايات المتحدة، برئاسة الرئيس ترامب، وكولومبيا، برئاسة الرئيس دي لا إسبرييّا».

ومع اعتراف كولومبيا رسمياً بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، تصبح بذلك ثاني دولة في العالم تتخذ هذه الخطوة بعد الولايات المتحدة. وفق القناة 12 العبرية

المصدر : وكالات