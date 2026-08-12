الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يترقب اختراق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 12-08-2026

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سعر النفط خام برنت يترقب اختراق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 01:29 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

تقدم سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السعر بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 89.00$، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر بتصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على توسيع مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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