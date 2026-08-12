سعر النفط خام برنت يترقب اختراق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 12-08-2026

تقدم سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السعر بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 89.00$، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر بتصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على توسيع مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.