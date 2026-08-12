شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يترقب اختراق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 12-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-12 01:29 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12
تقدم سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السعر بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 89.00$، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر بتصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على توسيع مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.