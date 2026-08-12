اليابان | استكشاف الكانجي 「言」: عالم الكلمات والحديث والتعبير

دراسة اللغة اليابانية

اللغة اليابانية 12/08/2026

يساعد تعلم حروف الكانجي التي تتضمن الجذر 言، المرتبط بمعاني «الكلام» و«الكلمة»، على بناء حصيلة لغوية واسعة، إذ يظهر هذا الجذر في مجموعة من الحروف المرتبطة باللغة والتواصل، مثل 話 بمعنى «الحديث» و読 بمعنى «القراءة».

تعلم اللغات

يتعرف الأطفال اليابانيون لأول مرة في الصف الثاني الابتدائي على حرف الكانجي 言، الذي يعني ”يقول“ أو يشير إلى مفهوم ”الكلمة“. ويُعد هذا الحرف أيضًا أحد الجذور الأساسية التي تدخل في تكوين العديد من حروف الكانجي المرتبطة باللغة والكلام.

وفي هذا المقال، نسلط الضوء على مجموعة من حروف الكانجي التي يتضمن تكوينها الجذر 言، والتي ترتبط معانيها بالكلمات أو اللغة بصورة مباشرة، مما يجعل تذكرها وفهمها أسهل. كما يتضمن المقال في نهايته قوائم توضح طرق نطق هذه الحروف.

وللبدء بالأساسيات، يظهر الحرف 言 في أكثر الطرق شيوعًا لكتابة كلمة 言葉 (كلمة)، كما يرد في كلمة 言語 (لغة)، التي تضم أيضًا الحرف 語، المستخدم في أسماء اللغات المختلفة مثل 日本語 (اللغة اليابانية) و英語(اللغة الإنكليزية).

ومن بين حروف الكانجي الأساسية التي يدخل في تكوينها الجذر 言 أيضًا الحرف 話 الذي يعني ”الحديث“ أو ”الكلام“، والحرف 読 الذي يعني ”القراءة“.

الثقة والحقيقة؟

عندما تُصاغ الأفكار في كلمات، فإنها تكتسب قدرًا من المصداقية والتأثير. فقد تكون في صورة سجل (記)، كمقال (記事) في صحيفة أو تدوينة في يوميات (日記)، أو قد تكون محاضرة (講). وتنقل الكلمات المعرفة (識)، فتقدم تفاصيل (詳) حول موضوع ما، كما تُستخدم للتأكيد أو الاعتراف (認)، أو بوصفها دليلًا أو إثباتًا (証)، أو للتعبير عن الإخلاص والصدق (誠). ومن الناحية الأدبية، يمكن للكلمات أن تُشكِّل قصيدة (詩) أو كلمات أغنية (歌詞). أما الكانجي 詞 الوارد في الكلمة الأخيرة، فيظهر أيضًا في مصطلحات نحوية مثل الاسم (名詞) والفعل (動詞).

وعلى النقيض من حروف الكانجي هذه التي توحي بالثقة المودعة في الكلمات باعتبارها نوعاً من الحقيقة الموضوعية، توجد أيضاً حروف عديدة تعبّر عن كيفية استخدام الناس للكلمات للتفاوض بشأن الحقيقة أو تحقيق غايات أخرى؛ فعلى سبيل المثال، قد يتناقش الناس (談) أو يتجادلون (議) مستخدمين الحجج (論)، أو ربما يقومون بالشرح (説) أو التقييم (評). كما يمكن لصاحب السلطة منح الإذن (許)، أو توجيه التوبيخ والتحذير (警) – وهو الحرف الذي يظهر أيضاً في مسميات جهات السلطة مثل الشرطة (警察). وتشمل الأفعال الأخرى المرتبطة بالجذر 言: الاعتذار (謝)، والطلب (請)، والدعوة (誘)، والمراجعة أو التصحيح (訂)، والترجمة (訳).

الكلمات I

الكلمات II

الكلمات III

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)