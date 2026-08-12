سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 12-08-2026

تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 32.40 درهم، ليحاول السهم بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 32.40 درهم، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 35.10 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد