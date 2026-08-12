شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يفقد الزخم وسط ضعف شهية المخاطرة وتراجع الطلب على صناديق ETF والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت عملة الريبل التابعة لشركة «ريبل» فقدان الزخم خلال تعاملات الثلاثاء، مع إحكام الضغوط البيعية قبضتها على السوق. ويتزامن تراجع العملة باتجاه مستوى 1.00 دولار مع ضعف المعنويات في سوق العملات المشفرة على نطاق أوسع.

وقد يؤدي الإغلاق اليومي دون منطقة الطلب المهمة عند 1.00 دولار إلى تعميق موجة البيع، ما يقلص فرص تعافي الريبل.

الريبل يتعثر وسط ضعف نشاط صناديق ETF

واصلت صناديق الريبل المتداولة في البورصة (ETF) الفورية المدرجة في الولايات المتحدة أداءها الضعيف، مع استمرار محدودية نشاط التداول خلال يومي الجمعة والاثنين.

ويعكس استمرار ضعف المشاركة المؤسسية المعنويات السلبية السائدة في قطاع العملات المشفرة، ما يقلل فرص تحقيق تعافٍ مستدام.

ومع ذلك، ظلت التدفقات التراكمية مستقرة عند 1.51 مليار دولار، في حين بلغت الأصول الخاضعة للإدارة نحو 950 مليون دولار.

وتُظهر معنويات السوق حالة من الخوف وفقاً لمؤشر «الخوف والجشع» للعملات المشفرة، الذي استقر يوم الثلاثاء عند 29 نقطة، مقارنة بـ30 نقطة في اليوم السابق.

وتشير حالة الخوف إلى ضعف الإقبال على الأصول عالية المخاطر، مدفوعة بشكل رئيسي بحالة عدم اليقين الجيوسياسي، ومخاوف التضخم، وغياب المحفزات القادرة على دعم تعافي السوق.

ومع ذلك، بدأ النشاط في سوق المشتقات يستعيد زخمه، وهو ما يظهر في ارتفاع الفائدة المفتوحة (OI) للعقود الآجلة الدائمة إلى 2.74 مليار ريبل يوم الثلاثاء، مقارنة بـ2.62 مليار ريبل في اليوم السابق.

وبالعودة إلى بيانات سابقة، بلغ متوسط الفائدة المفتوحة 2.12 مليار ريبل في 5 أغسطس، ما يعني ارتفاعها بنسبة 23% منذ ذلك الحين.

وفي حال استمرار هذا الاتجاه، فإن ارتفاع الطلب على مشتقات الريبل قد يدعم تحولاً مستداماً في الاتجاه، ويساعد العملة على تجاوز مستوى 1.00 دولار والحفاظ على تعافٍ أكثر قوة فوقه.

عدم يقين جيوسياسي

وطالب محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الولايات المتحدة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، باعتبار ذلك شرطاً لإعادة فتح مضيق هرمز.

وكان سوق النفط يقيّم إشارات متضاربة يوم الثلاثاء بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق.

يأتي ذلك بعد تصريحات وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف بأن الأمور تتجه مجدداً نحو ترتيب للسلام أو اتفاق.

وكانت إسلام آباد قد توسطت في الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو، والذي انهار سريعاً وأدى إلى تجدد القتال في منطقة مضيق هرمز.

وصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته خلال هذا الأسبوع، مطالباً إيران بدفع تعويضات للولايات المتحدة.