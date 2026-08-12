سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على دعمه ويترقب استعادة الزخم – توقعات اليوم – 12-08-2026

يشهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته المستمرة لاكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي واستئناف الصعود من جديد، مع استمرار ارتكازه على دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر قاعدة دعم ديناميكية تحافظ على قوة الاتجاه الصاعد.

وفي الخلفية من ذلك تسيطر موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، بالتزامن مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بما يعزز من فرص تحسن الزخم واستمرار المسار الإيجابي خلال الفترة القريبة المقبلة.