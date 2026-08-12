الاقتصاد

سعر سهم الاتحاد العقارية (UPP) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 12-08-2026

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سعر سهم الاتحاد العقارية (UPP) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 00:10 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

 واصل سعر سهم الاتحاد العقارية (UPP) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 0.612 درهم، ليستهدف مستوى الدعم النفسي 0.50 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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