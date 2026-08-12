سعر سهم تعليم القابضة (TAALEEM) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 12-08-2026

تراجع سعر سهم تعليم القابضة (TAALEEM) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استعادة تعافيه والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ،ما يعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 3.07 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 3.46 درهم استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد