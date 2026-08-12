سعر الذهب يظهر إشارات جديدة على اقتراب التعافي - توقعات اليوم – 12-08-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) قليلاً خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيدًا من استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، ويحافظ على قوة المسار الإيجابي للسعر.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع البيعي بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي، وهو ما يعزز من فرص تحسن الزخم واستعادة السعر لمساره الصاعد خلال الفترة القريبة المقبلة.