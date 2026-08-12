الاقتصاد

سعر الذهب يظهر إشارات جديدة على اقتراب التعافي - توقعات اليوم – 12-08-2026

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سعر الذهب يظهر إشارات جديدة على اقتراب التعافي - توقعات اليوم – 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 00:51 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

ارتفع سعر الذهب (GOLD) قليلاً خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيدًا من استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، ويحافظ على قوة المسار الإيجابي للسعر.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع البيعي بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي، وهو ما يعزز من فرص تحسن الزخم واستعادة السعر لمساره الصاعد خلال الفترة القريبة المقبلة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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