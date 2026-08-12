لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
سياحة وسفرثقافة 12/08/2026
عندما تشتد حرارة الصيف إلى حد يجعل تناول طبق الرامن الساخن أمرًا شاقًا، يأتي هياشي تشوكا كخيار بارد وشهي، يجمع بين الانتعاش وتنوع النكهات ليكون من أشهر أطباق اليابان في أيام الحر.
شهي ومبهج بالألوان
تُعد ”هياشي تشوكا“ وجبة نودلز شهية ومفعمة بالألوان المبهجة للاستمتاع بها في وطأة الحر خلال الصيف الياباني. وفي الوصفة التقليدية للطبق، تُغطى النودلز المبرّدة بشرائح طولية من الخيار، وعجة البيض الرفيعة (كينشي تاماغو)، شرائح اللحم (الهام)، بالإضافة إلى الطماطم. وتُبرَّد النودلز في الماء البارد وتُصفى جيدًا قبل التقديم. وغالبًا ما يُقدم الطبق مع صلصة مخصصة تعتمد على صوص الصويا أو صلصة السمسم.
وفي اسم هذا الطبق، تعني كلمة هياشي ”مبرَّد“، بينما تعني تشوكا ”صيني“، في إشارة إلى طراز النودلز ذات الأصل الصيني. ورغم أن الأصول الدقيقة لنشأة الطبق غير مؤكدة، إلا أنه يُعتقد أنه ابتُكر في مطعم صيني داخل اليابان خلال ثلاثينيات القرن الماضي.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)
الثقافة الشعبية الثقافة التقليدية الثقافة اليابانية
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | هياشي تشوكا: الطبق المفضل من النودلز المبرّدة في الصيف الياباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.