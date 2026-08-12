اليابان | هياشي تشوكا: الطبق المفضل من النودلز المبرّدة في الصيف الياباني

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

ثقافة 12/08/2026

عندما تشتد حرارة الصيف إلى حد يجعل تناول طبق الرامن الساخن أمرًا شاقًا، يأتي هياشي تشوكا كخيار بارد وشهي، يجمع بين الانتعاش وتنوع النكهات ليكون من أشهر أطباق اليابان في أيام الحر.

شهي ومبهج بالألوان

تُعد ”هياشي تشوكا“ وجبة نودلز شهية ومفعمة بالألوان المبهجة للاستمتاع بها في وطأة الحر خلال الصيف الياباني. وفي الوصفة التقليدية للطبق، تُغطى النودلز المبرّدة بشرائح طولية من الخيار، وعجة البيض الرفيعة (كينشي تاماغو)، شرائح اللحم (الهام)، بالإضافة إلى الطماطم. وتُبرَّد النودلز في الماء البارد وتُصفى جيدًا قبل التقديم. وغالبًا ما يُقدم الطبق مع صلصة مخصصة تعتمد على صوص الصويا أو صلصة السمسم.

وفي اسم هذا الطبق، تعني كلمة هياشي ”مبرَّد“، بينما تعني تشوكا ”صيني“، في إشارة إلى طراز النودلز ذات الأصل الصيني. ورغم أن الأصول الدقيقة لنشأة الطبق غير مؤكدة، إلا أنه يُعتقد أنه ابتُكر في مطعم صيني داخل اليابان خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)