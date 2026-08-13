في مشهد يحمل دلالات سياسية ورمزية لافتة، يصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، إلى القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، لاعتماد عدد من السفراء الجدد.

وتأتي الخطوة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وبعد عودة الحكومة لمباشرة أعمالها من العاصمة الخرطوم.

وبحسب إعلام مجلس السيادة الانتقالي، سيعتمد البرهان عدداً من السفراء الجدد، في خطوة تتزامن مع استئناف مؤسسات الدولة نشاطها من الخرطوم.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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