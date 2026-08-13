شرطة محلية شندى تُحبط محاولة تداول كميات ضخمة من حبوب التسمين والكريمات

في عملية نوعية جديدة تعكس يقظة الأجهزة الشرطية وقدرتها على ملاحقة أنشطة التداول غير المشروع للمستحضرات الطبية تمكنت شعبة مكافحة المخدرات بمحلية شندي من ضبط (42,700) حبة من حبوب التسمين و(346) صباع من الكريمات وذلك خلال عملية ميدانية محكمة استهدفت إحدى العطارات بسوق شندى

وأسفرت العملية عن توقيف أحد المتهمين وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه

وجاءت العملية عقب توقيف المتهم (د. ع. ع. أ) وبحوزته كرتونة تحتوى على كمية كبيرة من الحبوب حيث قادت المعلومات والتحريات إلى تكوين تيم من شعبة مكافحة المخدرات بشندى قام بتنفيذ عملية تفتيش لعطارة المتهم بسوق شندى أسفرت عن العثور على كميات كبيرة من حبوب التسمين والكريمات

وتم تحريز المضبوطات ووضعها معروضات على ذمة البلاغ فيما تم قيد المتهم بدفتر القبض وتحريز المضبوطات بدفتر المعروضات وفتح بلاغ بالقسم الأوسط شندى تحت المادة (16) من قانون الصيدلة والسموم

وأكدت العملية مجددًا أن الأجهزة الشرطية تضع حماية صحة المواطنين ومكافحة التداول غير المشروع للمستحضرات الطبية ضمن أولوياتها من خلال تكثيف العمل الرقابي والميدانى وملاحقة المخالفين وفقًا للقانون

وحسب متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) فقد أشاد العميد شرطة عزالدين محمد إدريس مدير شرطة محلية شندى بالإنجاز الذى حققته شعبة مكافحة المخدرات وثمن التعامل بالمهنية واليقظة التي أظهرتها القوة في تنفيذ العملية وأعلن عن إستمرار الحملات والعمليات النوعية للحد من تداول المستحضرات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فى مواجهة كل من يعرّض صحة المواطنين للخطر

من جانبه أشاد اللواء شرطة د/ القرشى السر السيد مدير شرطة ولاية نهر النيل بالعملية مؤكدًا أن الضبطية تعكس يقظة وجاهزية شرطة الولاية وقدرتها على التعامل بحسم مع مختلف أساليب التداول غير المشروع للمخدرات والمستحضرات التي تضر بصحة الإنسان وجدد مدير شرطة الولاية تعهد الشرطة بمواصلة الحرب على المخدرات وكل ما من شأنه الإضرار بصحة الإنسان بلا هوادة مؤكدًا أن الحملات الأمنية والرقابية ستتواصل بالتنسيق مع الجهات المختصة، حمايةً للمجتمع وصونًا لصحة وسلامة المواطنين