تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 13-08-2026

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى ا للحظي، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر، وقد هذا الأداء بالرغم من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما لم ينعكس على حركة السعر في إشارة واضحة على سيطرة البائعين بشكل قوي.