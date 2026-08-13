الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 13-08-2026

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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 11:32 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى ا للحظي، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر، وقد هذا الأداء بالرغم من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما لم ينعكس على حركة السعر في إشارة واضحة على سيطرة البائعين بشكل قوي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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