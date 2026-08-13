تبوك الزراعية السعودية تبيع جزءا من استثمارها في شركة آفاق الغذاء بقيمة 10.5 مليون ريال

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن ببيع 157.1 ألف سهم من استثمارها في شركة آفاق الغذاء بسعر 35 ريالاً للسهم، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 5.5 مليون ريال، بالإضافة إلى بيع 142.9 ألف سهم بسعر 35 ريالاً للسهم بقيمة 5 ملايين ريال، في صفقتين منفصلتين.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، من المتوقع ان ينتج عن هاتين الصفقتين تسجيل خسارة بقيمة 1.12 مليون ريال، وذلك نتيجة الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية للاستثمار والبالغة (38.718) ريالاً للسهم، وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية معلنة للشركة بنهاية عام 2025م.

ونوهت الشركة إلى أنه سينعكس الأثر المالي للصفقتين على القوائم المالية للشركة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026م.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أية تطورات جوهرية تتعلق بهذا الخصوص، وذلك في حال تنفيذ صفقات بيع إضافية مؤثرة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وبينت الشركة أن تنفيذ عملية البيع جاءت بعد موافقة مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية على بيع جزء من حصتها في شركة آفاق الغذاء وذلك بهدف تعزيز السيولة النقدية ودعم خططها التشغيلية والزراعية.