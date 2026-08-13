شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 13-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-13 11:41 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13
انخفض سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تضاعف من الضغط السلبي حول السعر، فقد جاء هذا الانخفاض بالرغم من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، وهو مالم ينعكس على حركة السعر.