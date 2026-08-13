الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 13-08-2026

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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 11:41 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

انخفض سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تضاعف من الضغط السلبي حول السعر، فقد جاء هذا الانخفاض بالرغم من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، وهو مالم ينعكس على حركة السعر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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