تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 13-08-2026

انخفض سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تضاعف من الضغط السلبي حول السعر، فقد جاء هذا الانخفاض بالرغم من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، وهو مالم ينعكس على حركة السعر.