وزير الداخلية .. عدد كبيرا من السجناء انضم إلى قوات الدعم السريع

وزير الداخلية السوداني للعربية: نواصل جهود إعادة السودانيين من دول الجوار.. ولا صحة لتدفق اللاجئين من إثيوبيا

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