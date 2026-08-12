حاكم كردفان المعين من الدعم السريع يعلن انشقاقه

أعلن حمد محمد حامد خليفة، الذي عُيّن العام الماضي حاكماً لإقليم كردفان من قبل ما تُعرف بـ”حكومة تأسيس” التابعة لقوات الدعم السريع، انشقاقه عن الدعم السريع، اليوم الأربعاء، عبر قناة “العربية”، داعياً المنتمين إلى هذه الميليشيا “للعودة إلى حضن الوطن”.
وقال خليفة في مقابلة مع قناة “العربية” اليوم، إن السودانيين لم يعد أمامهم سوى التوحد في مواجهة ما وصفها بـ”الميليشيات المتفلتة”، متهماً الدعم السريع بتأجيج النزاعات القبلية والأهلية والعنصرية.
كما طالب بعودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى إقليمي كردفان ودارفور، معتبراً أن ما تُعرف بـ”حكومة تأسيس” ليست سوى واجهة سياسية لممارسات الدعم السريع، ومتهماً إياها بالتواطؤ والتخاذل وتجاهل المناشدات الدولية.
وأضاف أن المعاناة التي يعيشها السودانيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع “تدمي القلب”، متهماً القوات بمواصلة نهج تدمير المدن وقتل المدنيين.
ورأى الحاكم المنشق عن الدعم السريع أن “حكومة تأسيس” التابعة للدعم “تصم آذانها عن المناشدات الدولية”، مضيفاً أنها “متواطئة ومتخاذلة”.
يذكر أن قوات الدعم السريع كانت قد عيّنت حمد محمد حامد خليفة عضواً بالمجلس الرئاسي عبر ما تسمى “حكومة تأسيس”، كما عينته حاكماً لإقليم كردفان العام الماضي.
العربية نت
هبة علي
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