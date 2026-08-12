أمجد فريد : مقبرة جماعية في الكرمك تضم رفات 25 مدنياً.. والضحايا يستحقون العدالة

قال مستشار رئيس مجلس السيادة، الدكتور أمجد فريد، إن العثور على مقبرة جماعية بالقرب من جبل فنقات في مدينة الكرمك، بولاية النيل الأزرق، أعاد إلى الواجهة تقارير عن فظائع وانتهاكات ارتُكبت خلال فترة سيطرة مليشيا الدعم السريع وحلفائها على المدينة.

وأوضح فريد، في منشور على صفحته بمنصة «إكس»، أن المقبرة تضم رفات 25 مدنياً، بينهم نساء وأطفال وكوادر طبية، مشيراً إلى أن الضحايا، أُعدموا خلال فترة سيطرة مليشيا الدعم السريع وحلفائها على الكرمك.

وقال إن استمرار الكشف عن مثل هذه الوقائع يفرض ضرورة التعامل معها باعتبارها انتهاكات تستوجب التحقيق والمساءلة، مؤكداً أن الضحايا السودانيين «يستحقون العدالة، وليس النسيان والتجاهل العالمي».

وانتقد فريد ما وصفه بـ«صمت العالم» تجاه الجرائم والانتهاكات في السودان، إلى جانب ما اعتبره «إدانة انتقائية» من جانب المجتمع الدولي، معتبراً أن التغاضي عن الانتهاكات، لا يسهم في وقف الحرب أو حماية المدنيين، بل قد يشجع على استمرارها.

كما دعا إلى التعامل بجدية مع انتهاكات مليشيا الدعم السريع والقوى المتحالفة معها، منتقداً ما اعتبره «مساواة زائفة» بين تلك القوات والجيش السوداني، ومشدداً على ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

وأكد فريد خلال حديثه على أن العدالة للضحايا السودانيين لا ينبغي أن تخضع للانتقائية أو التجاهل، وأن توثيق الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها تمثل خطوات أساسية نحو إنهاء الإفلات من العقاب.

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