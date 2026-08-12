تخفيض أسعار الغاز والجازولين بالجزيرة

أعلنت إدارة المواد البترولية بولاية الجزيرة عن تخفيض سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو من 107 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه على أن يكون سعر الأسطوانة بالمستودع 79 ألف جنيها.

وقال الأستاذ بدر الدين حسين الضو مدير إدارة المواد البترولية بالولاية المكلف إنه جرى ايضا تخفيض سعر لتر الجازولين إلى 8941 جنيها.

وأبان أن التسعيرة الجديدة إستندت على موافقة السيد والي الولاية وتوصية السيد وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة وأعلن أن العمل بالتسعيرة الجديدة يبدأ اعتباراً من اليوم مشدداً على جميع الوكلاء الإلتزام بالأسعار المعلنة وأكد أن كل من يخالف التسعيرة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية .

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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