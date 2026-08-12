الاقتصاد

سعر البلاتين يستسلم لثبات المقاومة– توقعات اليوم 12-8-2026

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سعر البلاتين يستسلم لثبات المقاومة– توقعات اليوم 12-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 05:16 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

قدّم سعر البلاتين إغلاق سلبي جديد دون المقاومة المتمركزة قرب 1785.00$ ليزيد ذلك فرص تفعيله للمحاولات السلبية المقترحة سابقا باستهدافه بتداولات هذا الصباح لمستوى 1720.00$ مقتربا من الهدف الأول المقترح سابقا.

 

نشير إلى أن محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء سيزيد بدوره الضغوط السلبية على التداولات الحالية لنتوقع مهاجمة السعر لمستوى 1685.00$ وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو 1642.00$, أما اختراق المقاومة والثبات أعلاه سيمنح ذلك السعر فرصة جيدة لبناء مسار صاعد باندفاعه أولا نحو 1825.00$ و1865.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1685.00$ و 1770.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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