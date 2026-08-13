رئيس مجلس القضاء الأعلى يصل إلى سوريا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مصادر للسومرية نيوز، أن " القاضي فائق زيدان، وصل الى سو

ريا في زيارة رسمية، وكان في استقباله وزير العدل السوري، مظهر عبد الرحمن الويس، لبحث عدد من الملفات، أبرزها ملف معتقلي تنظيم داعش الإرهابي الذين نقلوا الى السجون العراقية".