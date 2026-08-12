سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات الإيجابية-توقعات اليوم 12-8-2026

حافظ سعر الزوج على ثباته ضمن المسار الإيجابي بتمركزه المتكرر فوق مستوى 183.15 محاولا استغلال إيجابية مؤشر ستوكاستيك بتسجيله حاليا لمستوى 183.95, توفر العزم الإيجابي حاليا قد يساهم بتشكيل السعر لاندفاع صاعد قوي لنتوقع مهاجمته قريبا لمستوى 184.30 ليواجه بذلك محور المتوسط المتحرك 55, وبتجاوزه ستمتد التداولات مباشرة لتسجيل مكاسب إضافية بدأ من 184.85 و185.45 على التوالي.

أما فشل السعر بتجاوز المتوسط المتحرك 55 فإن ذلك سيزيد فرص تشكيله لموجات سلبية لحظية ليضطر لتكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 183.25 و182.85 قبل أي محاولة لتسجيل أي من الأهداف الإيجابية المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 183.45 و 184.30

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع