سعر الباوند مقابل الين يحافظ على الإيجابية-توقعات اليوم 12-8-2026

بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج ليوم أمس واستقراره قرب مستوى 215.20 إلا أن توفر العوامل الإيجابي المتمثلة باستمرار تشكيل مستوى 214.05 للدعم الإضافي, كذلك اتحاد توفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, يدعم فرص تجديده للمحاولات الصاعدة لنبقى بانتظار وصول السعر للمحطات الإيجابية المستقرة حاليا قرب 216.35 و216.85 على التوالي.

أما فرص عودة السعر للمسار السلبي ستبقى قائمة على كسر مستوى الدعم المستقر عند 213.50 والثبات ادناه, ليدعونا ذلك لترجيح استهدافه لمحطات سلبية عديدة قد تبدأ من 212.45 و212.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 214.55 و 216.35

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع