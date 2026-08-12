الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يحافظ على الإيجابية-توقعات اليوم 12-8-2026

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سعر الباوند مقابل الين يحافظ على الإيجابية-توقعات اليوم 12-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 05:17 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج ليوم أمس واستقراره قرب مستوى 215.20 إلا أن توفر العوامل الإيجابي المتمثلة باستمرار تشكيل مستوى 214.05 للدعم الإضافي, كذلك اتحاد توفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, يدعم فرص تجديده للمحاولات الصاعدة لنبقى بانتظار وصول السعر للمحطات الإيجابية المستقرة حاليا قرب 216.35 و216.85 على التوالي.

 

أما فرص عودة السعر للمسار السلبي ستبقى قائمة على كسر مستوى الدعم المستقر عند 213.50 والثبات ادناه, ليدعونا ذلك لترجيح استهدافه لمحطات سلبية عديدة قد تبدأ من 212.45 و212.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 214.55  و 216.35 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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