شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل تعتزم طرح أسهم بقيمة 15 مليار دولار مع ارتفاع السهم بدعم من جهود التحول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة «إنتل» يوم الاثنين إنها تعتزم جمع 15 مليار دولار من خلال طرح أسهم، في إطار مساعيها لتمويل التوسع المكلف في أعمال تصنيع الرقائق للغير، مستفيدة من الارتفاع القوي لسهمها المدفوع بجهود إعادة هيكلة الشركة وتحولها.

وتراجعت أسهم «إنتل» بأكثر من 4% في التعاملات المبكرة. وكانت أسهم الشركة قد اقتربت من ثلاثة أمثال قيمتها منذ بداية العام حتى إغلاق الجلسة السابقة، متفوقة على منافستيها «إيه إم دي» و«إنفيديا»، وكذلك على مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، الذي ارتفع بنحو 75% خلال الفترة نفسها.

وكانت «إنتل»، التي كانت في وقت من الأوقات قوة مهيمنة في صناعة الرقائق العالمية، قد كثفت استثماراتها في منشآت جديدة وقدرات التغليف المتقدم، في محاولة لمنافسة الشركات الرائدة في تصنيع الرقائق للغير، وعلى رأسها «تي إس إم سي».

وقال عدد من المحللين إن الارتفاع الكبير في سعر سهم «إنتل» عزز احتمالات لجوء الشركة إلى زيادة رأس المال لتمويل خطط التوسع.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار لدى «إيه جي بيل»: «باعتبارها شركة كثيفة الاستخدام لرأس المال، قطعت شوطاً طويلاً في الإضرار بميزانيتها العمومية وآفاقها من خلال التركيز على الهندسة المالية بدلاً من الهندسة المادية، بما في ذلك عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 82 مليار دولار خلال العقد الماضي، فمن المنطقي تماماً أن تجمع إنتل الأموال، خصوصاً بعد ارتفاع سعر السهم خمسة أمثال منذ أغسطس الماضي».

استثمارات ضخمة في تصنيع الرقائق

وأدى التحول نحو وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على وحدات المعالجة المركزية بما يتجاوز الطاقة التصنيعية المتاحة لدى «إنتل»، ما دفع الشركة إلى رفع توقعاتها للنفقات الرأسمالية لهذا العام في يوليو إلى 20 مليار دولار، مقارنة بـ18 مليار دولار سابقاً.

كما التزمت الشركة ببدء الإنتاج بكميات كبيرة من الرقائق باستخدام تقنية التصنيع «14A» في عام 2028، بعدما كانت قد حذرت في السابق من احتمال إلغاء هذه التقنية ما لم تحصل على عميل خارجي رئيسي.

وفازت وحدة تصنيع الرقائق التابعة لـ«إنتل» بشركة «تسلا» كعميل لتقنية «14A»، فيما تزايدت التوقعات بشأن احتمال انضمام عميل كبير آخر بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن شركة «أبل» ستصنع معالجاتها بالتعاون مع «إنتل»، رغم أن الشركتين لم تؤكدا ذلك.

وفي الشهر الماضي، أعلنت «إنتل» استثمار 5 مليارات يورو (5.77 مليار دولار) لتحديث وتوسيع منشآت تصنيع الرقائق في أيرلندا، وهو مشروع يمثل أكثر من 25% من إنفاقها الرأسمالي المخطط لعام 2026.

وبموجب الطرح، تعتزم «إنتل» منح البنوك التي تدير العملية خياراً لمدة 30 يوماً لشراء أسهم إضافية بقيمة تصل إلى 2.25 مليار دولار بسعر الطرح، بعد خصم العمولات.

وتتولى «جيه بي مورغان سيكيوريتيز» و«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» و«سيتي غروب غلوبال ماركتس» إدارة الطرح بشكل مشترك.