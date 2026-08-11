الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 11-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار مقابل الين يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 11-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 11-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 01:19 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 158.60، ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي والذي ساعده على تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليمهد الطريق أمام الزوج لتحقيق المزيد من الارتفاعات في الفترة القريبة المقبلة.

 

ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يشكل عقبة أمام تقدم الزوج وقد يهدد تلك المكاسب في حالة ان فشل الزوج في الحفاظ على دعومه الحالية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا