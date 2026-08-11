شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 11-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-11 01:19 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11
يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 158.60، ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي والذي ساعده على تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليمهد الطريق أمام الزوج لتحقيق المزيد من الارتفاعات في الفترة القريبة المقبلة.
ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يشكل عقبة أمام تقدم الزوج وقد يهدد تلك المكاسب في حالة ان فشل الزوج في الحفاظ على دعومه الحالية.