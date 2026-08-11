سعر الدولار مقابل الين يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 11-08-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 158.60، ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي والذي ساعده على تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليمهد الطريق أمام الزوج لتحقيق المزيد من الارتفاعات في الفترة القريبة المقبلة.

ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يشكل عقبة أمام تقدم الزوج وقد يهدد تلك المكاسب في حالة ان فشل الزوج في الحفاظ على دعومه الحالية.