الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 11-08-2026

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سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 11-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 01:25 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

تقدم قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد من جديد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 0.7065، مستفيداً من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر للزوج قاعدة دعم قوية تعزز من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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