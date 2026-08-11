استقرار الدولار الكندي قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع مع ارتفاع أسعار النفط

استقر الدولار الكندي قرب أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع أمام نظيره الأمريكي يوم الاثنين، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وبعدما عززت بيانات التوظيف الأخيرة العملة الكندية.

وجرى تداول الدولار الكندي دون تغير يذكر عند 1.3940 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 71.74 سنت أمريكي، بعدما تحرك خلال الجلسة في نطاق بين 1.3927 و1.3964.

وكانت العملة الكندية قد سجلت يوم الجمعة أقوى مستوى لها خلال التعاملات منذ 10 يونيو، عند 1.3923، بعدما أظهرت بيانات إضافة الاقتصاد الكندي عدداً أكبر بكثير من المتوقع من الوظائف في يوليو.

وقال آمو ساهوتا، مدير شركة Klarity FX في سان فرانسيسكو: «ساعد تقرير الوظائف الكندي الدولار الكندي على تحقيق الخطوة التي لم يتمكن من تحقيقها في وقت سابق»، مضيفاً أن الضعف الأخير في الدولار الأمريكي لم يصب في مصلحة العملة الكندية بالقدر نفسه الذي استفادت به عملات أخرى.

وأضاف ساهوتا: «السوق يحتفظ بالفعل بمراكز بيع كبيرة على الدولار الكندي... وكان من المتوقع أن نشهد بعض عمليات تغطية هذه المراكز».

وكان المضاربون قد رفعوا رهاناتهم على انخفاض الدولار الكندي إلى أعلى مستوى بين العملات الرئيسية خلال الأسابيع التي سبقت إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية جديدة على كندا.

محادثات تجارية وارتفاع أسعار النفط

وتجري كندا والولايات المتحدة محادثات بشأن اتفاق محتمل، تلتزم أوتاوا بموجبه بمعالجة قائمة من المطالب التجارية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، مقابل تراجع واشنطن عن تهديدها بفرض رسوم جمركية جديدة، وفقاً لمصدر مطلع على المحادثات يوم الجمعة.

وارتفع سعر النفط، الذي يمثل أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 5.05% يوم الاثنين ليستقر عند 82.13 دولار للبرميل، بعدما تبادلت إيران والولايات المتحدة مطالبات بالتعويض، ما قلل من احتمالات التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويخشى المستثمرون حول العالم من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم توقعات التضخم، بما قد يدفع البنوك المركزية، ومن بينها بنك كندا، إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً.

وارتفعت عوائد السندات الكندية على امتداد منحنى العائد، إذ صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 7.4 نقطة أساس إلى 3.717%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 مايو.