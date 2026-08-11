شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبتعد عن ذروة شهرين بعد اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الاحتياطي الأسترالي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي

•الاحتياطي الأسترالي لا يستبعد خيار رفع الفائدة مرة أخرى

•الاحتياطي الأسترالي:مخاطر الضغوط التضخمية تميل إلى الارتفاع

•ارتفاع طفيف في احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في سبتمبر



تراجع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،مبتعدًا عن أعلى مستوياته في قرابة شهرين ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وبعد نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي ،والتي جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الأسواق.



أبقي المركزي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي، وأكد على التزامه على إعادة التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط، وأشار إلى أنه لا يستبعد خيار رفع الفائدة مجدداً في حال ظهور مخاطر تضخمية جديدة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.3% إلى (0.7039) ،من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.7058)، و سجل أعلى مستوى عند (0.7063).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل يوم الجمعة أعلى مستوى في قرابة شهرين عند 70.78 سنتًا.



بنك الاحتياطي الأسترالي

تماشيًا مع التوقعات، قررت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي، يوم الثلاثاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 4.35% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ ديسمبر 2024 ،وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.



الاحتياطي الأسترالي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي



جاء القرار بتصويت كامل أعضاء مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي ،وذلك بعد ثلاثة عمليات رفع أقرها البنك منذ مطلع العام الحالي لإبطاء الاقتصاد والسيطرة على التضخم المرتفع.



أكد بنك الاحتياطي الأسترالي أنه لا يستبعد خيار رفع الفائدة مجدداً في حال ظهور مخاطر تضخمية جديدة، مشيراً إلى أن تركيزه الأساسي ينصب على خفض التضخم إلى النطاق المستهدف بين 2% و3% على المدى المتوسط.



وقال المركزي الأسترالي:مؤشر التضخم الأساسي تراجع إلى 3.6% ،وهو مستوى أفضل من توقعات البنك السابقة، إلا أنه لا يزال يُعد مرتفعًا جدًا فوق المستهدف.



وشدد بيان السياسة النقدية على أن عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط يفرض ضغوطًا تصاعدية مستمرة على أسعار الطاقة العالمية والتضخم.



الفائدة الأسترالية

•تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل تراجع إلى دون 50%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى أستراليا.



•وتتحدث بعد قليل رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك" في مؤتمر صحفي عن قرارات السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد.



نظرة فنية

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