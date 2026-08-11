ارتفاع عدد قتلى الأمطار في الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل 16 شخصا على الأقل جراء فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث سببتها أمطار غزيرة متواصلة منذ أيام في شمال الفلبين، تجاوزت كميتها في بعض المناطق معدل الأمطار لشهر كامل، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم الاثنين.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل ثمانية أشخاص جراء الأمطار.

وتسببت الأمطار، التي فاقمتها العواصف المدارية، في إغلاق المدارس والدوائر الحكومية في أنحاء جزيرة "لوزون"، وفي غمر شوارع في العاصمة مانيلا بالمياه.

وقتل سبعة أشخاص في منتجع باغيو، بعدما انهار منحدر جبلي مشبع بمياه الأمطار على ثلاثة منازل، وفق ما أفادت به العاملة في جهود الإنقاذ إستير باناوي، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وقالت باناوي "تتواصل جهود الإنقاذ، لكنها تُنفذ يدويا بسبب غزارة الأمطار"، مضيفة أن العمليات تجري تحت إشراف مسؤول مختص بالسلامة خشية وقوع انهيارات أرضية أخرى.

بدوره، قال دان فيلاميل خبير الأرصاد الجوية في الهيئة الحكومية للأرصاد إن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة السياحية، الواقعة على بعد أربع ساعات شمال العاصمة، تجاوزت بالفعل المعدل المعتاد لشهر كامل بنسبة 47 بالمئة.

وأضاف "سُجلت في باغيو أعلى كمية من الأمطار بين الأول والتاسع من أغسطس، بإجمالي بلغ 1413,2 مليمترا"، موضحا أن معدل الأمطار المعتاد في المدينة خلال الشهر يبلغ 963,2 مليمترا.

وأشار إلى أن بعض مناطق مانيلا الكبرى سجلت خلال الأيام التسعة كمية أمطار تعادل نحو 90 بالمئة من المعدل المعتاد لشهر أغسطس بأكمله.

وأودت الانهيارات الأرضية بستة أشخاص آخرين في مناطق مختلفة من جزيرة "لوزون"، فيما قضى شخص غرقا وآخر إثر سقوط شجرة عليه وثالث صعقا بالكهرباء، بحسب حصيلة للدفاع المدني.