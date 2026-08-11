ألمانيا تنشر مزيدا من الفرق لمكافحة الطائرات المسيّرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الداخلية في ألماني، اليوم الاثنين، إن برلين ستضاعف عديد أفراد وحدة الشرطة المختصة في مكافحة الطائرات المسيّرة، بعد العثور الأسبوع الماضي على طائرة مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ.

وأكدت سونيا كوك المتحدثة باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي دوري للحكومة في العاصمة برلين، إن وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت "سيأمر اليوم الشرطة الفدرالية برفع عدد عناصر القوات الخاصة العاملين في وحدة مكافحة المسيّرات إلى 300".

وكان عدد العاملين في الوحدة يبلغ، حتى الآن، نحو 130 شخصا، بحسب موقع الحكومة الألمانية.

وأضافت كوك أن عدد المواقع المخصصة للدفاع ضد المسيّرات سيرتفع أيضا من أربعة إلى ثمانية، بهدف "التواجد قدر الإمكان في جميع أنحاء الأراضي الألمانية، بما يسمح بالتدخل سريعا وبمرونة عند الحاجة".

وأوضحت أنه سيتم في 18 أغسطس الجاري افتتاح مركز جديد لدراسة وتطوير واختبار تقنيات مرتبطة بأمن المسيّرات.

ويقع المركز في "هيكلينغن" على بعد نحو 200 كيلومتر غرب برلين، ويُنشأ بالتعاون بين وزارتي الداخلية والبحث، والمركز الألماني للطيران والفضاء.

ومنذ العثور ليل الثلاثاء الأربعاء على مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ، رفعت الحكومة الألمانية مستوى التأهب في مواجهة ما وصفته بأنه "بُعد جديد للتهديد" و"سيناريو هجوم هجين" محتمل.