باكستان: واشنطن وطهران تقتربان من تفاهم بشأن السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام أباد (وكالات)

قال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أمس، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى «نوع من الترتيب» بشأن السلام، مشيراً إلى أن تحقيق اتفاق دائم يصب في مصلحة المنطقة بأكملها.

وأضاف آصف في تصريح صحفي: «الأمور تتجه مجدداً لصالح ترتيب للسلام أو اتفاق»، موضحاً أن «مؤشرات اليومين أو الأيام الثلاثة الماضية تعكس اقتراب الطرفين من التوافق».

وأكد أن المؤشرات الأخيرة توحي بإمكانية إحراز تقدم دبلوماسي بين واشنطن وطهران.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس، إن المحادثات بين سلطنة عُمان وإيران بشأن مضيق هرمز «وصلت لمرحلة متقدمة».

وأضاف الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، أن قطر تلقت ردود فعل إيجابية من البلدين، معتبراً أن المفاوضات بلغت «نقطة مفصلية».